Un train tombe en panne près de Marbehan : des dizaines de navetteurs rebroussent chemin à pied

La jeune femme de 19 ans est alors sortie du train pour elle aussi rejoindre la gare la plus proche. "Cela nous a pris 40 minutes. Il a fallu longer les voies, puis les traverser. Il faisait froid, le sol était gelé. C’était dangereux !"

Ses parents la conduiront finalement à Ottignies où elle pourra enfin rejoindre Bruxelles… en train. "Je suis arrivée à 19h30. C’est du jamais vu. J’en ai déjà vécu des choses avec la SNCB. Mais là, c’était le sommet !"

À la SNCB, la situation crée le malaise. Car on le sait : ce qu’il s’est passé ce lundi entre Marbehan et Libramont est grave. "Nous présentons nos excuses à l’ensemble des navetteurs. Une enquête est en cours pour déterminer ce qu’il s’est exactement passé. Nous remarquons qu’il y a de plus en plus de problèmes dans la région. Cela s’explique par le matériel vétuste que nous devons employer. Le nouveau matériel est commandé mais a pris du retard", analyse Elisa Roux, porte-parole de la SNCB.

La SNCB qui prévoit d’ailleurs de rembourser l’ensemble de ces clients lésés, s’ils en font la demande. "Dès qu’un train accuse plus d’une heure de retard, les usagers peuvent se rendre sur le site de la SNCB. Une option existe pour pouvoir se faire rembourser l’intégralité du ticket."