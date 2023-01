Un train supplémentaire le week-end sur la ligne Bruxelles – Arlon permet de rentrer plus tard

Bonne nouvelle pour les usagers du train désireux de pouvoir rentrer plus tard le week-end, dès ce samedi 21 janvier la SNCB étend son offre : un nouveau train Bruxelles – Namur – Arlon permettra de rentrer une heure plus tard, soit 23h22. C’était déjà le cas en semaine mais pas le week-end. " Cette offre supplémentaire est possible grâce à l’évolution des travaux sur la ligne 162 Namur-Libramont-Arlon-Luxembourg " commente Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. A noter qu’une correspondance en gare d’Arlon est possible pour poursuivre le voyage jusqu’à Luxembourg ville.