Un train qui siffle 3 fois… et ce depuis 70 ans

Mieux encore, le Will Kane qui sommeille en nous se réveille. Mais pour bien comprendre cette pensée du 42e président des Etats-Unis, un certain Bill Clinton, reprenons tout depuis le début… Dans le film "Le train sifflera trois fois", Will Kane vient tout juste de se marier et pense sérieusement à rendre son étoile de shérif. Mais alors qu’il vient de promettre de rester fidèle à sa chère et tendre jusqu’à ce que la mort les sépare… la Mort en question se rappelle à lui. Ou presque. Le terrible Frank Miller, un bandit que Kane a arrêté jadis et fait condamner, revient en ville avec le train de midi (le train du titre) pour se venger et le tuer. Kane cherche du soutien. En vain ! Abandonné par tous, il décide de faire face à son destin seul, extrêmement seul…