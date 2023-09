Un train qui relie l’Europe au Moyen-Orient et à l’Inde ? C’est ce qu’annoncent les États-Unis et l’UE au G20

L’Union européenne, les États-Unis et d’autres partenaires ont lancé un vaste projet ferroviaire et maritime reliant l’Europe au Moyen-Orient et à l’Inde, a déclaré le président américain Joe Biden lors du sommet du G20 à New Delhi. Un accord en ce sens y a en effet été signé samedi.

Le projet doit permettre le flux du commerce, de l’énergie et des données depuis l’Inde à travers le Moyen-Orient et jusqu’en Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié le projet d'"historique", ajoutant que la liaison ferroviaire accélérerait de 40% les échanges entre l’UE et l’Inde.

Une déclaration d’intention devait être adoptée par les États-Unis, l’Union européenne, l’Inde, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, avait annoncé la Maison Blanche plus tôt dans la journée de samedi.

Générer de la croissance économique

L’objectif est de "générer de la croissance économique, des incitations pour de nouveaux investissements et une intégration régionale avancée", avait expliqué Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis.

Le portail d’information Axios avait précédemment rapporté qu’il s’agissait de l’une des "initiatives clés" de Washington visant à contenir l’influence de la Chine au Moyen-Orient.

Avec son initiative "Belt and Road" de "Nouvelle route de la soie", Pékin soutient des projets d’infrastructure dans le monde entier et a conclu de nombreux accords avec presque tous les États arabes.

Selon Axios, le projet prévoit de connecter les pays arabes avec des liens ferroviaires – qui pourraient être étendus à Israël en cas de normalisation des relations, puis à l’Europe via les ports maritimes israéliens – , ainsi que des liaisons maritimes avec l’Inde.

Cette annonce intervient au moment où le président américain Joe Biden travaille à une éventuelle normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite, dans la foulée de celles avec les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.