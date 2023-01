Un train japonais qui sent bon le ramen grâce à son carburant écolo.

Sur l'île de Kyushu au sud du pays, une ancienne voie ferrée gérée par la compagnie Amaterasu emmène les visiteurs à la découverte des panoramas verdoyants d'un Japon apaisant et préservé. La ligne de chemin de fer est célèbre dans le pays pour son passage sur un pont ferroviaire, le plus haut du Japon. Elle est entièrement consacrée à la contemplation du paysage lors d'un trajet de trente minutes sur cinq kilomètres.

Le train fonctionne grâce à un mélange d'huile de colza et de sésame complété par les restes de bouillon de ramen collectés auprès de plusieurs restaurants. De l'huile résiduelle prélevée sur des plats à base de riz non finis est aussi utilisée. Pas d'énergie fossile, donc.

Depuis 2021, quelque 200 camions utilisent aussi cette "recette" formulée par le transporteur Nishida Shoun.

Cependant, si cette solution est une belle initiative pour la planète, on ne peut malheureusement pas compter dessus pour faire avancer les autres trains japonais plus imposants. Le biodiesel ne se conserve que très peu de temps. De plus, il est nécessaire de changer régulièrement le filtre.