Un train Iron Maiden

Ce 22 juillet, le groupe de Bruce Dickinson a joué un concert à Gothenburg en Suède devant 61.867 fans, et pour l’occasion, l’opérateur MTRX a décoré un train aux couleurs d’Iron Maiden, qui démarrait de Stockholm vers le stade de foot.

Les 244 passagers ont tous reçu un pack de merchandising avec un masque d’Eddie, leur mascotte et un vinyle en édition limitée. L’intérieur du train était également décoré, vous le verrez dans les vidéos ci-dessous.

Le train roule encore avec ces décorations depuis l’événement, et Darren Edwards, le product manager de Warner a déclaré : "La Suède a toujours été importante aux yeux de Maiden, et on s’y est donc mis à 110% pour proposer une vraie expérience aux fans qui se rendaient au concert. […] Les membres d'Iron Maiden aiment la Suède et ils savent que leurs fans sont vraiment particuliers ici."