Un train en panne provoque des perturbations sur la ligne Gand-Bruxelles

Un train est tombé en panne mercredi matin entre Gand et Bruxelles, à hauteur de Welle (Denderleeuw). Le trafic entre la capitale et la cité des comtes est donc perturbé. Les trains roulant vers Gand ne peuvent plus emprunter la ligne rapide, selon Infrabel.

"Un problème technique a provoqué la panne du train. Cela a entraîné le blocage de deux autres trains sur la ligne", explique le porte-parole d'Infrabel. Le train en panne bloque une voie sur la ligne rapide reliant Bruxelles à Gand. Infrabel a choisi de maintenir les trains circulant vers la capitale sur la ligne rapide tandis que le trafic vers Gand est redirigé sur une ligne classique. Cette situation engendre des retards dans les deux sens de circulation, prévient Infrabel.