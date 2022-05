Un "trafic de vote" lors de l’élection américaine de 2020 ? Attention aux affirmations du documentaire "2000 mules"

Avec ces données, Engelbrecht et Phillips estiment ainsi que plus de 2000 personnes ont visité plusieurs urnes de vote par correspondance et locaux d’organisations à but non lucratif dans des villes comme Atlanta (Géorgie) et Philadelphie (Pennsylvanie). Tout utilisateur de téléphone portable qui s’approchait plus de 10 fois d’une boîte de dépôt et plus de cinq fois d’une organisation entre le 1er octobre 2020 et le jour du scrutin, le 3 novembre 2020, était ainsi considéré comme une "mule".

Se basant en partie sur l’interview d’un dénonciateur non identifié en Arizona, Engelbrecht et Phillips affirment que les organisations à but non lucratif ont payé ces "mules" pour ramasser et livrer des votes frauduleux dans les boîtes de dépôt de bulletins. Mais la prétendue dénonciatrice, identifiée dans le film comme une réceptionniste, ne dit pas qui la payait ni combien elle gagnait.

"Les données de localisation des téléphones portables sont insuffisantes pour établir quoi que ce soit d’autre qu’une personne se trouvant à moins de 30 mètres d’un endroit particulier", indique par ailleurs Charles Stewart, professeur de sciences politiques au Massachusetts Institute of Technology. "Elles ne peuvent pas établir précisément où ils étaient ni, surtout, ce qu’ils faisaient."

Par exemple, une personne qui aurait visité plusieurs boîtes de dépôt pourrait être un livreur, un chauffeur de taxi ou un postier qui travaille dans le secteur. Selon Barry Burden, directeur du centre de recherche sur les élections de l’université du Wisconsin-Madison, les agents électoraux auraient également des raisons légitimes de visiter les boîtes de dépôt, qui sont dotées de plusieurs mécanismes de sécurité.

Par ailleurs, ces boîtes de dépôt sont intentionnellement placées dans des endroits très fréquentés, comme les bibliothèques et les campus universitaires, ce qui signifie que de nombreux citoyens ont pu aussi passer à côté de nombre d’entre elles au quotidien. "Une grande partie des données des tours de téléphonie cellulaire n’utilisent pas le GPS, explique Jason Hong, professeur à l’Institut d’interaction homme-machine de l’Université Carnegie Mellon. Vous auriez donc beaucoup de faux positifs si vous essayiez de faire des estimations fines du comportement".

En septembre 2021, le Georgia Bureau of Investigation (GBI) a par ailleurs déjà indiqué dans une lettre que les données de géolocalisation des téléphones fournies par True the Vote ne constituaient pas une preuve de récolte illégale de bulletins de vote dans l’État. "Telles qu’elles existent, ces données, bien que curieuses, ne sont pas de nature à établir un crime", avait déclaré le directeur du GBI, Vic Reynolds, dans cette lettre, comme l’a rapporté le média Georgia Public Broadcasting.