Un trafic de faux Covid Safe Tickets jugé devant le tribunal correctionnel de Mons

Le 28 novembre 2021, un homme originaire de Maubeuge est interpellé dans le cadre d’un trafic international de stupéfiants, instruit par un magistrat montois. Dans son téléphone, les policiers retrouvent quatre-vingt-huit faux Covid Save Tickets (CST), précieux sésames pour ceux qui refusent d’être vaccinés contre le Coronavirus et qui aspirent à retrouver une vie normale, malgré les restrictions imposées par le Gouvernement fédéral.

L’individu est en contact, depuis quinze jours, avec d’autres individus sur Snapchat, avec lesquels il commerce de faux CST, obtenus près d’une tierce personne.

Une instruction pour faux et usage de faux est ouverte. Huit prévenus, dont un médecin montois, ont été renvoyés devant tribunal correctionnel pour répondre de faux et usages de faux. Leur procès a eu lieu lundi matin à Mons.

Contre le vaccin, un acte révolutionnaire

Le Maubeugeois conteste les faits, avant de passer aux aveux en juillet 2022. Toutefois, il conteste avoir fait de ce trafic, un business. "On a fait cela sans penser que c’était grave. J’achetais les pass sanitaires deux cents euros et je les revendais au même prix", déclare-t-il devant le tribunal. "La pyramide s’élargissait par le nombre de demandes", ajoute un autre prévenu.

Un DJ de Frameries, qui refuse d’être vacciné, avait besoin d’un CST pour travailler dans le monde du spectacle. Il avoue avoir commandé un faux CST. "Sans ce pass, je ne pouvais pas travailler et je n’avais pas confiance en ce vaccin", dit-il Selon le ministère public, il ne s’est pas arrêté là. Il aurait servi d’intermédiaire pour la commande d’une dizaine de faux CST. "Huit !" rectifie son conseil.

Un ingénieur du son dans un centre culturel dit avoir acheté un faux CST en vue de commettre "un acte révolutionnaire". Son avocate rappelle que la période de crise sanitaire a été vécue comme " un traumatisme ", par l’ensemble du monde culturel.

Un médecin comme intermédiaire ?

Lors d’une perquisition chez un prévenu à Flénu, deux faux CST attirent l’attention des enquêteurs. Il y figure le nom d’une dame, qui dénonce un médecin montois. "Une perquisition a eu lieu chez le médecin et six patients, sur 12.000, ont été pris en possession de faux CST, mais il y en a qu’un seul qui l’accuse", insiste Me Fabrice Guttadauria.

Le médecin prétend être totalement étranger aux faits qui sont jugés et craint qu’une condamnation entraîne une procédure disciplinaire. Son avocat a plaidé l’acquittement. "Il n’existe aucun élément qui a une force probante pour asseoir la culpabilité de mon client", plaide le pénaliste.

Atteinte majeure à la santé publique

Le ministère public estime que cette affaire est "une atteinte majeure à la santé publique", rappelant que toute la population était soumise à de sévères restrictions et que la plupart d’entre nous ont respecté les règles imposées par le Gouvernement.

Une peine de quatre de prison a été requise contre le Maubeugeois, considéré comme le chef de ce que le parquet considère être une association criminelle. Cette circonstance aggravante est contestée par les avocats de la défense. Deux hommes, originaires de Flénu et de Maisières, encourent une peine de trois ans.

Des peines avec sursis, de six à 18 mois, ont été réclamées contre ceux qui jouaient les intermédiaires, comme le médecin.

Les avocats des prévenus en aveux ont plaidé des mesures de faveur, des sursis ou des peines de travail. Le jugement sera prononcé le 5 décembre.