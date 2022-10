Un trafic de cocaïne démantelé à Liège

Le démantèlement du réseau SKY ECC a permis de stopper un trafic important de cocaïne dans la région liégeoise.



Cet après-midi, le parquet du procureur du Roi de Liège a confirmé l'arrestation de deux personnes. "Le suspect principal de cette affaire disposait d’une cache dans un box Quai Saint-Léonard où la marchandise en attente de revente était cachée dans un véhicule", explique dans un communiqué Catherine Collignon, Premier Substitut. "Partageant son temps entre le Nord de la France, la Turquie et la Belgique, l’intéressé aurait pu revendre des volumes importants de drogue durant toute cette longue période grâce, notamment, à la complicité d’un autre suspect, gérant d’un shop de vente d’abonnement GSM et de transfert d’argent".



Ce jeudi matin, la Police Judiciaire Fédérale de Liège a mené quatre perquisitions et saisi "un kilo de cocaïne, 105 000€ en cash, 3 véhicules et une vingtaine de documents d’identité divers (carte d’identité, passeport, document de résidence en Belgique, …) dont certains seraient signalés perdus ou volés et pouvant servir à camoufler des cartes GSM prépayées ou à masquer l’origine exacte de transfert d’argent."

Les deux suspects ont été arrêtés et placés sous mandat d’arrêt.