Un toute-boîte qui ressemble à un avis de la commune est en fait une publicité commerciale et fait réagir à Forest

La bourgmestre de Forest a failli avaler de travers en découvrant ce toute-boîte mardi soir. "J’ai découvert ça dans ma boîte aux lettres. Ils n’avaient pas le droit de faire ça", s’énerve Mariam El-Hamidine. "Ils se donnent l’apparence d’officialité. Ils mettent les numéros de certains services communaux. Mais après on voit d’autres numéros de téléphone".

C’est juste une liste avec des numéros

Le contact pour un serrurier, un plombier ou encore un chauffagiste qui peuvent intervenir 24h/24, selon le document. Et quand on appelle un de ces numéros, on arrive bien chez une entreprise privée, où on se défend. "C’est juste une liste avec des numéros", répond à l’autre bout du fil l’homme qui représente la société qui a fait distribuer ces toutes-boîtes. "Vous connaissez de documents de la commune qui ont cette apparence ? On peut effectivement retirer les numéros des services publics sur le document, mais alors c’est dommage pour les gens qui veulent avoir des numéros".

Et quand on lui demande pourquoi alors ne pas avoir mis en gros caractère le nom et le logo de sa société, plutôt que de l’avoir écrit en tout petit au bas de la feuille ? "On peut le mettre aussi. C’est vrai que c’est marqué en tout petit, mais il est écrit, hein".