Un tout nouveau studio pour VivaCité à Namur !

Après plus de 2 ans de gestation, le nouveau studio de VivaCité à Namur est opérationnel. Il s’agit d’un tout nouvel outil qui intègre des éléments visuels dynamiques qui permettent d’adapter l’environnement aux émissions produites sur place. Grâce aux écrans en arrière-plan permettant la diffusion de boucles vidéo, l’ambiance et le look du studio sont en effet évolutifs.

Equipé de caméras, ce studio radio a été conçu pour proposer également une expérience visuelle qualitative. C’est ainsi que depuis ce lundi 7 mars, VivaCité matin est désormais diffusée sur Boukè, le media de proximité de la région namuroise, et sur Auvio.

La matinale namuroise de VivaCité avec Isabelle Verjans et Serge Otthiers, c’est du lundi au vendredi de 6h à 8h sur VivaCité, Boukè et Auvio.

Envie de visiter le studio ? Prenez contact avec l'équipe RTBF Inside.