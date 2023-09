Un tout nouveau quartier pour en remplacer un autre à Marche-en-Famenne

A Marche-en-Famenne, c'est un projet dont on parle depuis très longtemps et qui va enfin se concrétiser. La société de logements de service public, la Famennoise veut créer un nouveau quartier pour reloger les habitants du quartier vétuste de situé à proximité immédiate. Le quartier de " la Fourche ", ce sont 150 logements construits au début des années 70 juste avant l'arrivée du camp militaire à Marche. Des logements qui aujourd’hui se dégradent et sont des passoires énergétiques. Dans un premier temps, de l'autre côté de l'école Saint-Martin, la Famennoise va construire 66 logements et trois bâtiments, d’ici 2026. Une fois construits, on va, progressivement y reloger les 150 familles des logements de " La Fourche ", mais la Famennoise projette de construire 150 logements supplémentaires pour répondre à une forte demande. " Nous avons plus de 500 demandes ", explique Isabelle André, Directrice de la Famennoise. " De plus, 80 de nos 1000 logements ont été touchés par les inondations de 2021 et certains ne pourront pas être réhabilités "