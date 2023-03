Un tout grand Pogacar remporte la dernière étape et le classement final à Paris-Nice, et marque les esprits

Pas le temps de se dérouiller les gambettes en ce début de huitième étape, Vingegaard attaque avec Kristoff mais ce dernier se relève après vingt km en tête et laisse le danois seul à 99 km de l’arrivée

D’autres coureurs rejoignent petit à petit Vingegaard à l’avant, au total ils sont seize en tête : Jan Tratnik, Lucas Hamilton, Jhonatan Narvaez, Nils Politt, Stefan Kueng, Fred Wright, Ion Izagirre, Oliver Naesen, Clement Champoussin, Pascal Eenkhoorn, Lilian Calmejane, Kobe Goossens, Hugo Houle, Jonas Vingegaard, David De La Cruz et Kevin Vauquelin.

À une septantaine de kilomètres de l’arrivée, le peloton explose. Il en reste un groupe maillot jaune composé de treize coureurs.

Mais le groupe à l’avant s’éparpille petit à petit et cinq hommes prennent la tête de la course : Oliver Naesen, Jan Tratnik, Stefan Kueng, Clement Champoussin et Lucas Hamilton.

À un peu plus de 50 km de l’arrivée, Wouter Poels les rejoint et ne se contente pas de cela. Il dépasse le petit groupe de tête, avec Oliver Naesen qui s’accroche. Les deux coureurs sont donc ensemble pour terminer l’ascension de la côte de Peille.

Le groupe maillot jaune, en poursuite, est forcément nettement plus étoffé désormais. Avec les rescapés de l’échappée et la partie la plus costaude du peloton. On y retrouve désormais le maillot jaune, Vingegaard et Gaudu. Qui répondent bien présent ce dimanche.

Dernière difficulté du jour, le col d’Eize, abordée par un petit peloton regroupé, l’équipe du maillot jaune roule, il reste 22 kilomètres.

Ça monte vite et fort, et forcément ça épure ce groupe. Les coureurs les mieux classés au général sont bien là, et le plus fort d’entre eux veut montrer qu’il l’est. À quatre kilomètres du sommet, le maillot jaune attaque. Pogacar veut terminer en solo. Gaudu et Vingegaard se regardent à l’arrière, accompagnés de Virgensen et Yates.

Gaudu se lance à la poursuite du Slovène avant de revenir dans le petit groupe de poursuivants. Personne ne reprendra Pogacar qui lève les bras à Nice pour sa toute première participation et victoire donc dans cette course d’une semaine. Le Slovène frappe un grand coup et marque les esprits en ce début de saison.