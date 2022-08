Un tournoi de tennis ATP au centre sportif du Blocry à LLN début 2023, avec des joueurs du top 100

C’est une première pour le centre sportif du Blocry à Louvain-la-Neuve. Il accueillera un tournoi de tennis challenger de l’ATP du 29 janvier au 5 février 2023. Il reste encore une foule de détails à régler, mais ce rendez-vous est officiellement inscrit à l’agenda.

Les initiateurs sont Vincent Stavaux, manager de Joachim Gérard (et ancien manager de Justine Henin et Marin Cilic), et Christophe Dister, bourgmestre de La Hulpe. Ils avaient déjà organisé ensemble deux étapes des championnats d’Europe des moins de seize ans entre 1996 et 2005.

"Le tournoi challenger de Mons a disparu déjà depuis 2016 et c’était quand même un fleuron au niveau mondial, puisqu’il avait été élu trois fois meilleur challenger au monde par l’ATP, explique Vincent Stavaux. Donc je pense qu’on était en manque. Et je pense aussi que dans le développement d’un jeune joueur de tennis et de nos jeunes talents, ça va leur faire du bien d’avoir une compétition comme celle-là."