"Un tournant", "un rapport accablant", "une nouvelle sonnette d'alarme" : les réactions au rapport du GIEC sorti ce lundi

"Ce rapport montre que, même si certains secteurs évoluent dans la bonne direction, le changement climatique avance plus rapidement que nous", pointe Stephen Cornelius, observateur en chef du WWF auprès du Giec.

La ministre fédérale en charge du Climat, Zakia Khattabi, a pour sa part parlé de "nouvelle sonnette d'alarme". Le rapport est alarmant, mais montre aussi qu'il "est encore possible de changer le cours des choses, en activant tous les leviers d'une économie à faible émission de carbone et en repensant nos modèles de production et de consommation. Nous savons que non seulement l'inaction est coûteuse sur le plan économique, elle l'est aussi en termes de vies humaines", a-t-elle communiqué.