"Un tournage en enfer" : une BD dans les coulisses du tournage d’Apocalypse Now

Ce n’est pas la première fois que l’on parle de la manière dont ce film a été réalisé. Récompensé à Cannes en 1979, "Apocalypse Now" est aujourd’hui un film incontournable et le sujet de nombreux documentaires. Pionnier notamment du Making-of, il est le premier film hollywoodien à documenter les coulisses de son tournage. Le film transposant le roman "Au cœur des ténèbres" de Joseph Conrad à la guerre au Vietnam est un gouffre financier pour son réalisateur et un moment clés de l’histoire du cinéma.

Florent Silloray revient 45 ans plus tard sur l’histoire de ce tournage d’enfer et sur ses éléments qui se sont agencés pour faire un film complètement fou. Au travers d’un dessin au crayon et à l’aquarelle réussi, il nous raconte, dans le désordre, cette histoire incroyable qui s’est déroulée de 1974 à 1979. Le scénariste nous apprend, entre autres, le surpoids de Marlon Brando à son arrivée sur le tournage, les échanges entre le réalisateur et le dictateur Philippins avant la célèbre scène des hélicoptères ou encore comment la crise cardiaque de Martin Sheen causa la panique sur le tournage.

Cette œuvre nous transmet énormément d’éléments dans une approche encore jamais vue pour le film, celle de la BD. Elle saura plaire aux néophytes et aux experts qui découvriront les coulisses d’un tournage unique sous un angle et un médium nouveau.

La BD est disponible depuis le 17 mai chez Casterman.

Pour lire un extrait.