Un tour de chant avec Marilyn Monroe…

There’s No Business Like Show Business (1954), traduit en " La joyeuse parade ", n’est probablement pas son film le plus connu. Toutefois, Marilyn, qui y incarne Vicky, une chanteuse de cabaret qui va mettre la pagaille dans une famille dédiée au music-hall, n’y chante pas moins de sept titres : " Lazy ", " You’d be surprised ", " A man chases a girl ", " After You Get What You Want ", " You Don’t Want It " et " There’s No Business Like Show Business ". Dans " Heat wave ", plus une prouesse de danse qu’à proprement parler une chanson, la comédienne est tout à son avantage !