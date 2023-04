Un tour d’horizon culturel aux quatre vents de nos contrées

Rendez-vous tout d’abord à Liège pour une toute nouvelle expo intitulée Extra Muros au-delà des murs. Elle est présentée à l’espace muséal de la gare des Guillemins. Une exposition ayant pour but de briser les barrières et d’encourager l’ouverture. Immersive et interactive elle explore le thème universel et intemporel des murs, souvent utilisés pour justifier l’enfermement et l’oppression. Un défi car les murs sont omniprésents dans l’histoire de l’humanité. Le street art, en particulier, est un support d’expression en signe d’ouverture, de liberté ou de libération.

L’exposition Extra Muros au-delà des murs vous invite à porter votre regard au-delà des murs. Une exposition tout public de c 7 à 77 ans 7J/7 de 10h à 19h à Liège-Guillemins.

Le théâtre de Namur accueille du 16 au 19 mai prochain le spectacle ALMA. En duo de choc, le metteur en scène Fabrice Murgia et la drag Queen Peggy Lee Cooper s’emparent du mythe de Faust et l’imprègnent de l’univers de la téléréalité pour créer un spectacle sulfureux, jouant avec les codes du sensationnel et du cabaret. Sur scène, quatre musiciens et quatre performeurs — comédiens et chanteurs — dont Peggy Lee Cooper, " divine " diva enfumée dans le rôle du diable et Sarah-Louise Young, artiste de music-hall, dans le rôle d’Alma. Réservations : tccnamur.be

Et pour finir une belle idée d’exposition à aller voir en famille pendant les vacances de printemps : The Art of the Brick, l’exposition LEGO® la plus connue au monde. Après avoir conquis Chicago et San Francisco, l’exposition LEGO étend son territoire de jeu jusqu’à Bruxelles. Venez découvrir pas moins de 70 sculptures fascinantes et en reliefs réalisés par l’artiste Nathan Sawaya. THE ART OF BRICK, présente des sculptures à grande échelle réalisées uniquement à partir de blocs de construction de jouets : des briques LEGO® La Nuit étoilée de Van Gogh, la Joconde de Léonard de Vinci, le Cri d’Edvard Munch…

En fusionnant Pop Art et surréalisme, Nathan a réussi à créer une nouvelle dimension. Parmi les curiosités de cette exposition, vous pourrez aussi trouver un squelette de Tyrannosaurus Rex de 6 mètres de long,

Visitée par plus de 10 millions de personnes dans le monde, l’expérience promet d’être un moment unique (entrée gratuite pour les enfants de moins de 4 ans).

Dernières semaines donc pour visiter l’exposition d’art LEGO® la plus populaire au monde présenté à la grande place de Bruxelles.

Bon week-end sur Classic 21 !