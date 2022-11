Un torréfacteur passionné et des cafés d’exception au "Country Roads" dans le centre de Marche-en – Famenne

Situé en plein centre de Marche, le magasin " Country Roads " tient son origine de la passion de Pierre Delzenne et son épouse pour le café. Au départ, le responsable de cette enseigne travaille dans le secteur automobile et informatique. Petit à petit, il a eu l’envie de se tourner vers quelque chose de plus authentique qui l’a conduit à suivre une formation de torréfacteur.