Un top 10 multinational, vainqueur(s) âgé(s), abandons, roi des échappées : les chiffres du Giro 2023

Vainqueur de la dernière étape, Mark Cavendish a signé son 19e succès sur les routes du Giro (dont 2 chronos par équipes), 15 ans après sa première victoire sur les routes italiennes. Seuls Fausto Coppi et Gino Bartali avaient enregistré une amplitude aussi large entre leur 1ère et leur dernière victoire au Giro.

A 38 ans et 7 jours, il est devenu le coureur le plus âgé à lever les bras sur une étape du Giro. Le record tenait depuis 2015 et était en la possession de Paolo Tiralongo (37 ans et 313 jours).

Seuls quatre coureurs étaient plus âgés que Cavendish lorsqu’ils ont remporté une étape sur les autres Grands Tours : Chris Horner à la Vuelta 2013 (41 ans et 315 jours), Pino Cerami sur le Tour de France 1963 (41 ans et 64 jours), Alejandro Valverde sur la Vuelta 2019 (39 ans et 126 jours) et Raymond Poulidor au Tour de France 1974 (38 ans et 91 jours)