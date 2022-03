Un titre pour la série "Peaky Blinders" signé Thom Yorke de Radiohead

Le mois dernier, le réalisateur de Peaky Blinders, Anthony Byrne avait expliqué au NME que Thom Yorke et son collègue de Radiohead, Jonny Greenwood, avaient contribué à de nouveaux titres originaux pour la future et ultime saison de la série.

Comme le suppose Pitchfork, un listing sur Apple Music laisse à penser que "5.17" serait suivi d’un autre morceau le 2 avril, pour la même bande-son, sous le nom de "That’s How Horses Are".

Thom Yorke est aussi actuellement bien occupé avec son projet parallèle The Smile. La semaine dernière, une courte vidéo a été partagée, montrant une presse à cylindre Heidelberg en train d’imprimer une plaque avec le nom du groupe gravé. Il n’est pas clair si le clip fait référence au pressage d’un prochain album du groupe.

The Smile avait dévoilé un premier single "You Will Never Work In Television Again" en janvier dernier et avait poursuivi avec un second titre intitulé "The Smoke". Le projet The Smile, dont le nom provient d’un poème de Ted Hughes, devrait rassasier les fans de Radiohead qui ont longtemps réclamé le retour du groupe au "guitar-rock".

Rappelons qu’ils se produiront dans le cadre de TW Classic cet été chez nous, le samedi 25 juin au Festivalpark avec Courtney Barnett, Nick Cave & The Bad Seeds, Placebo, Sleaford Mods et Whispering Sons.