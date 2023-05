Un titre inédit des Daft Punk sur Snapchat

Outre le lancement de ce nouveau titre, Snapchat s’est également associé à l’équipe créative du groupe pour proposer une autre expérience en réalité augmentée. Les fans et utilisateurs pourront s’adonner à une chasse au trésor dès le jeudi 11 mai à 10 heures (heure locale), lancée dans dix villes dans le monde : Paris, New-York, Los Angeles, Londres, Berlin, Mexico City, Tokyo, Sydney, São Paulo et Buenos Aires. L’expérience sera disponible en activant la géolocalisation sur Snapchat et en lançant la Lens "Daft Punk" dans le carrousel de l’application.

"Lorsque nous avons rencontré l’équipe créative et management de Daft Punk en début d’année, nous avons immédiatement perçu leur intérêt pour la réalité augmentée. Cette technologie permet d’enrichir l’expérience autour d’une œuvre, et de créer des interactions innovantes et créatives entre un artiste et son public. Nous avons travaillé de façon très collaborative avec l’équipe de Daft Punk et sommes très excités à l’idée que les fans découvrent ces expériences AR créées autour de cet album culte qu’est 'Random Access Memories'", a déclaré Donatien Bozon, Directeur du AR Studio.

"Horizon" ne sera pas le seul nouveau titre à être dévoilé au grand public à l’occasion des dix ans de l’album "Random Access Memories". Les fans pourront également se rendre au Centre Pompidou à Paris ce jeudi 11 mai au soir, pour y écouter en avant-première mondiale "Infinity repeating", une chanson inédite de 2013 du groupe.