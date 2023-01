Un titre inédit de Paul McCartney et Jeff Beck partagé pour la toute première fois

" Avec le triste décès de Jeff Beck – bon ami à moi et incroyable guitariste - cela m’a fait repenser à ce boulot que nous avions fait ensemble dans le cadre d’une campagne pour le végétarisme ", a partagé le musicien dans un communiqué. " C’est évidemment bien joué à la guitare, puisque c’est Jeff. "

On pouvait lire hier dans la presse que le producteur Rick Rubin pense que Paul McCartney est le meilleur bassiste de tous les temps. C’est dans une interview au magazine Mojo qu’il a déclaré cela, ajoutant qu’il était surpris par cette approche "très simple" dans sa composition. Il avait notamment pu s’en rendre compte dans sa mini-série enregistrée avec l’artiste en 2021, McCartney 3, 2, 1. Il déclare : "Quand je repense à tout ce que j’ai vu autour des Beatles, on parle soit de leur composition, ou bien de la Beatlemania. Paul McCartney, le bassiste, ou, en fait, Paul McCartney, le musicien – car il sait jouer de tout – c’est peu dire… On parle de lui en tant que membre des Beatles, mais pour moi, c’est le meilleur bassiste de tous les temps, c’est le numéro 1".

Des images inédites des Beatles, prises au summum de leur notoriété par Paul McCartney, vont être exposées à la National Portrait Gallery cet été. Les 275 photos ont été immortalisées sur pellicule 35 mm entre décembre 1963 et février 1964 dans divers endroits, comme New York, Londres, Washington, Miami, Paris et Liverpool, la ville natale du groupe. McCartney pensait les avoir perdues, mais les a redécouvertes il y a quelques années. Le musicien les a aussi rassemblées dans un livre dont il synchronisera la sortie avec son 81e anniversaire au mois de juin.