Un titre des Cramps devient le plus 'shazamé' aux États-Unis grâce à la série "Wednesday"

Après entre autres Lisa Loring et Christina Ricci, Jenna Ortega se démarque aussi dans le rôle de Mercredi dans la série Wednesday.

Une scène devient déjà culte et enflamme les réseaux sociaux. Si Lisa Loring dansait sur une sorte de twist dans le film original en 1964, mais sur "une petite musique d’accompagnement, sans beaucoup de sens", la nouvelle interprète de la jeune fille de la famille Addams crée le buzz en dansant sur Goo Goo Muck, une chanson des Cramps. En effet, ce titre est le plus 'shazamé' aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, au Brésil, en Colombie et en Thaïlande pointe Rudy Léonet. Une performance qui place cette chanson comme la 4e la plus recherchée sur Shazam, l’application de reconnaissance musicale, dans le monde.

"Quelle bonne idée d’avoir été cherché les Cramps, et pas un groupe prévisible, cliché. Là on est vraiment dans une niche où on comprend que Tim Burton maîtrise son sujet et va faire les meilleurs choix possibles" félicite l'animateur de La semaine des 5 Heures. Une remise au goût du jour qui rappelle le second souffle donné à Kate Bush après la reprise de son tube Running Up That Hill dans Stranger Things.