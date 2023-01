Un titre commun pour Dolly Parton, Debbie Harry, Cyndi Lauper, etc.

C’est une collaboration cinq étoiles à laquelle nous aurons droit sur la bande-son du film 80 for Brady : Cyndi Lauper, Dolly Parton, Debbie Harry de Blondie, Gloria Estefan et Belinda Carlisle unissent leurs forces pour chanter le titre "Gonna Be You" écrit et composé par Diane Warren qui sortira le 20 janvier.

Produit par Tom Brady, le célèbre quaterback de l’équipe de NFL des Buccaneers de Tampa Bay, le "road trip movie" 80 for Brady raconte l’histoire d’un groupe d’amies (Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno et Sally Field) en route pour assister au match du Super Bowl de 2017 dans lequel s’affrontaient l’équipe des Falcons d’Atlanta et celle des Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans laquelle évoluait Tom Brady à l’époque. Il a d'ailleurs été désigné, depuis lors, comme le plus grand quaterback de tous les temps.

Et dans un communiqué de presse, Diane Warren déclare :" Quand j’ai écrit "Gonna Be You" pour 80 for Brady, je voulais célébrer ces amitiés fortes qu’il peut y avoir entre les femmes. Et comme il y avait "80" dans le titre du film, j’ai eu l’idée folle de rassembler des chanteuses iconiques des années 80, qui sont toujours aussi extraordinaires et le resteront toujours. Toutes celles que j’ai contactées m’ont dit oui et elles étaient toutes aussi heureuses que moi !"

Toutes les infos sur cette prochaine chanson sont à retrouver ici. Le film sortira quant à lui le 3 février.