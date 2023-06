Les nouveaux timbres spéciaux pour les 20 ans de règne du Roi Philippe sont vendus au prix de 13,60€ la feuille de dix timbres accompagnés de cinq photos spéciales. Même bien conservés, ces timbres ne prendront probablement pas beaucoup de valeur au fil des années.

Outre la valeur sentimentale, les timbres de ce type vont en effet rarement au-delà de la valeur faciale. Peut-être parce qu’on parle d’édition limitée, "les gens ont l’impression de se ruer dessus alors que cela ne vaudra jamais plus sauf si, tout à coup, les Chinois se réveillent et viennent acheter tout le stock", explique Olivier De Jonghe, patron d’un commerce de philatélie à Bruxelles.

Dans l’histoire de la Belgique quelques séries de timbres vont parfois exception. "Le Léopold Ier, c’est le plus cher. C’est un placement d’argent", explique Olivier De Jonghe, "mais on en trouve rarement", s’empresse-t-il d’ajouter. Selon lui, à l’état neuf, ce timbre vaut entre 5000 et 6000 euros. Oblitéré, valeur descend à un montant compris entre 60 et 90 euros.

D’autres timbres ont aussi un peu plus d’engouement, notamment les timbres à l’époque de Baudouin, jusqu’à son décès. "Là, ça a été quelque chose de terrible", se souvient Olivier De Jonghe. "C’était encore une époque où il y avait encore beaucoup de gens qui collectionnaient", poursuit-il.

Dans les timbres ayant enregistré un peu plus de valeur, "il y a deux ou trois 'Baudouin' à lunettes, parce qu’il y en a eu une quantité moindre et qui valent un peu plus et qu’il est dommage de mettre sur le courrier", explique Olivier De Jonghe.

Parce que oui, un vieux timbre en francs belges émis après le 2 octobre 1961 peut encore être utilisé à sa valeur faciale pour oblitérer un courrier non prior jusqu’à la fin de l’année 2027…