Un tiktokeur liégeois crée le buzz en simulant sa mort : "Il faut choquer les gens pour qu’ils réalisent les choses"

Le débat se termine à Liège avec Ragnar le fou lui-même : "Je ne voulais pas blesser autant de monde. Je ne m’attendais pas à être si apprécié par les gens. J’ai simulé ma mort et j’ai vu les personnes qui tiennent vraiment à moi, qui se sont déplacés pour venir me voir. Je n’ai pas gagné de cagnotte contrairement à ce qu’on a pu entendre. J’ai préparé cette mise en scène depuis plus d’un an et grâce à ma simulation de mort, je suis invité partout dans ma famille. J’ai retrouvé beaucoup de personnes. Je ne regarde que le positif. Il faut choquer les gens pour qu’ils réalisent les choses. J’ai passé ces trois derniers jours au plus bas de ma vie, voir sa propre mort est difficile. Je recommence ma vie à zéro après cette histoire."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.