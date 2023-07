Un tiers des vols Ryanair annulés à Charleroi ce samedi

Après la confirmation d’une action de grève menée par les pilotes belges de la compagnie low cost Ryanair ce week-end des 15 et 16 juillet, on connaît à présent l’ampleur du mouvement.

À Charleroi, 22 départs sur 65 sont annulés, nous a annoncé Hervé Fransens, le secrétaire général de l’aéroport. Des annulations qui concernent quelque 3800 passagers. Ces derniers ont, en principe, reçu un mail ou un SMS de la part de la compagnie aérienne. Celle-ci doit leur proposer une alternative sur un autre vol ou un remboursement.

Et comme les avions qui partent de leur base carolo y reviennent, 22 arrivées n’auront pas lieu non plus.

Autant de passagers resteront donc bloqués dans leur aéroport de départ quelque part en Europe.

La liste des vols annulés depuis ou vers Charleroi pour ce samedi est disponible sur le site de l’aéroport. Les vols annulés ce dimanche devraient être connus en fin de journée.