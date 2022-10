Un tiers des mineurs sur les réseaux sociaux mentent sur leur âge.

Une dérive possible puisque la majorité des 8-17 ans ont pu créer leur profil sans la surveillance de leurs parents. C'est sur TikTok et Twitter que ce pourcentage est le plus haut, respectivement 71% et 70%, puis suivent Instagram (68%), Snapchat (67%, Facebook (55%) et enfin YouTube (47%).

L'Ofcom a été désigné par le gouvernement britannique comme régulateur de la sécurité en ligne dans le cadre du projet de loi "Online Safety Bill", visant à rendre l'accès à internet plus sûr pour les mineurs. La question de la modération et des contenus appropriés proposés aux utilisateurs selon l'âge renseigné dans leur profil est revenue sur le devant de la scène fin septembre.

Un tribunal a reconnu la responsabilité des réseaux sociaux dans le suicide de Molly Russell, une Britannique de 14 ans qui s'était donné la mort en 2017. La jeune fille avait été confrontée à des contenus dangereux sur Instagram et Pinterest, des plateformes auxquelles Molly Russell était inscrite depuis l'âge de 12 ans.

*Etude menée entre le 14 et le 18 juillet 2022, sur 1.039 utilisateurs de réseaux sociaux, âgés de 8 à 17 ans.