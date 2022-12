Un tiers des jeunes Américains vont d'abord sur TikTok avant de consulter un médecin.

C'est sur un échantillon de 2000 adultes américains, que CharityRx, un service de réduction auprès de certaines pharmacies, a mené une étude* pour comprendre comment les Américains s'informent sur des sujets de santé et vers quelles sources ils ont le réflexe de se tourner en premier lieu.

D'après les résultats de l'étude, 65% des Américains interrogés se sont tournés d'abord vers Google avant de consulter leur médecin tandis que 33% vont en premier sur YouTube et un Américain sur cinq préfère TikTok.

Les jeunes de la génération Z sont 44% à se tourner vers YouTube et 33% vers TikTok.

Ils ont moins le réflexe de consulter Google en priorité (27%) par rapport à leurs aînés. Les générations plus anciennes se tournent plus vers Google, avec 32% des Millennials, 36% de la génération X et 36% chez les "baby boomers". La courbe redescend lorsqu'il s'agit de YouTube et TikTok. 39% des Millennials, 30% de la génération X et 21% des "baby boomers" vont sur YouTube contre respectivement 26%, 14% et 4% sur TikTok.