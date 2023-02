Un tiers des écoliers du monde n'ont pas d'accès à l'eau potable, selon l'Unesco

Un tiers des enfants dans le monde n'ont pas l'eau potable dans leur école, rapporte l'Unesco dans un rapport publié mercredi. Cela a non seulement un impact sur leur santé mais cela limite également leur capacité à apprendre.

"À l'échelle mondiale, près d'une école sur trois n'a pas d'eau potable (...). Une école sur trois n'a pas d'installations sanitaires de base. Près de la moitié des écoles ne disposent pas d'installations pour se laver les mains avec de l'eau et du savon. Et les progrès sont très lents", pointe le document. "Les enfants des pays à faible revenu sont moins susceptibles de fréquenter des écoles qui offrent ces services de base et la couverture est la plus faible en Afrique subsaharienne et dans le Pacifique", poursuit le texte.