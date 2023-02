Un tiers des détenus européens souffre de troubles mentaux, d'après une étude de l'OMS

Environ un tiers des détenus européens souffre de troubles mentaux, ressort-il mercredi du deuxième rapport sur la santé mentale en prison, publié par le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Europe. Les chercheurs pointent du doigt la surpopulation carcérale, qui peut influer sur la santé mentale des prisonniers.

L'enquête a été menée en 2021 dans 36 pays et offre un aperçu des performances des systèmes de santé dans les prisons européennes en 2020, année marquée par la pandémie. D'après l'étude, 613.497 personnes étaient incarcérées en 2020. Ce nombre correspond à une diminution d'environ 6,6% en comparaison à 2019, principalement en raison des mesures liées au Covid-19, assure le rapport.

Vaccination

Celui-ci souligne d'ailleurs les bonnes mesures appliquées face au coronavirus, avec des vaccins offerts dans tous les États européens membres de l'OMS et des mises en quarantaine en cas de prisonnier porteur. Par contre, les données ont démontré que 16,7% des nations n'offraient ni le vaccin contre l'hépatite B ni celui contre la diphtérie-tétanos-coqueluche (DTP) dans leur prison, alors qu'ils sont recommandés pour les détenus.

Troubles mentaux

Les analystes ajoutent qu'avec 32,8% de cas parmi la population carcérale, les troubles mentaux étaient l'affection la plus répandue au sein des prisons. Les experts poursuivent en signalant que la cause la plus fréquente des décès était le suicide, avec un taux largement plus élevé que dans la société civile.