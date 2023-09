Un thriller psychologique décevant mais coup de cœur pour une comédie sociale belge

"Les Gentils" et "Visions", une sélection un peu mince je ne vous le cache pas mais il y a un film belge qui sort du lot et qui m’a tapé dans l’œil cette semaine.

C’est une toute bonne surprise du cinéma de chez nous : "Les Gentils". Une comédie dramatique qui lorgne du côté de la comédie sociale anglaise avec des gens simples, des personnages hyperattachants et ancrés dans une réalité économique, hélas, contemporaine. Le film s’appelle "Les Gentils" mais il aurait pu s’intituler aussi : "C’est todi les ptit qu’on sprotche". Le héros c’est Renaud Rutten, avec son épouse, incarnée par Isabelle de Hertog, ils voient leur petite entreprise couler petit à petit car leur client principal a délocalisé à l’étranger. Ils vont tout perdre, leur boîte, leur maison et peut-être même leur couple qui a du mal à survivre à tous ces soucis d’argent. Ils vont trouver du soutien auprès d’amis eux aussi dans la mouise : leur comptable et un de leurs ouvriers. Ils ont une idée un peu folle pour s’en sortir, un braquage ! Et là le film bascule, les retournements de situations s’enchaînent dans un scénario qui ne cesse de surprendre le spectateur. Le mélange des genres qui fonctionne super bien. On pourrait se croire dans la série TV belges "Des Gens Bien" : c’est-à-dire des personnages qui nous ressemblent mais qui accumulent les boulettes et la malchance. Il y a même un côté "Casa de Papel" dans la seconde partie du film qui prend la forme d’un film braquage. Les acteurs sont tous excellents. Il y a bien sûr Renaud Rutten et Isabelle de Hertog qui charrient à la fois toute leur belgitude et leur chaleur humaine. C’est un couple qui transpire d’amour malgré les difficultés de la vie. A leur côté : Tom Audenart, le policier de "La Trêve" et Achille Ridolfi que vous avez vu dans la saison 2 de "La Trêve" également. Ce sont tous de grands acteurs qui savent autant nous faire rire qu’à nous émouvoir. On s’identifie à fond à ce quatuor de laissés-pour-compte du capitalisme prêts à tout pour s’en sortir et retrouver une dignité. "Les Gentils", un feel-good movie social tendre, à découvrir dès aujourd’hui au cinéma.