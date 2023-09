Un Theo Defourny des grands soirs offre un précieux point au RWDM en arrêtant deux penalties face à l’Antwerp

Le RWDM est allé chercher un point ô combien savoureux chez les champions de Belgique anversois ce samedi soir. Une rencontre conclue sur le score de 0-0. Après une première mi-temps en dessous de ses standards, l’Antwerp est devenue de plus en plus dangereuse en deuxième période. Mais un Theo Defourny en état de grâce a arrêté deux penalties bottés par Vincent Janssen et a sorti de précieux arrêts de plein jeu. Il a permis aux siens de maintenir le zéro et de tenir en échec le Great Old.

Un point qui en vaut plus pour les Bruxellois, à quelques jours du derby face à l’Union Saint-Gilloise.

L’Antwerp, de son côté, reste dans une spirale un peu négative après la claque encaissée à Barcelone en Ligue des Champions la semaine dernière. Les hommes de Van Bommel affronteront La Gantoise mercredi pour tenter d’inverser la tendance.