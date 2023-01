Un textile inspiré des chameaux pour se protéger des flammes et des hautes températures

Des scientifiques de l’Université de Soochoo en Chine ont développé un tissu thermo-protecteur en s’inspirant de la bosse des chameaux.

L’étude a été publiée dans la revue Advanced Functional Materials. En introduction, les scientifiques expliquent le but principal de leur découverte : "La protection personnelle est essentielle pour les pompiers afin d’assurer leur sécurité dans un environnement d’incendie extrême. Cependant, les uniformes de pompiers conventionnels ont tendance à se concentrer sur la protection thermique et manquent de gestion thermique personnelle."

Or, comme l’explique le New Scientist, "le textile retient 13% d’humidité en moins que le meilleur uniforme" utilisé par les pompiers… une véritable innovation.

Pour développer ce tissu, l’équipe a utilisé un isolant constitué de poches remplies à la base d’un aérogel mais qui est remplacé par un gaz entouré par deux couches de polymères de plastique résistants à la chaleur. Cette formation imite en quelque sorte la manière dont les bosses des chameaux stockent la graisse.

L’équipe a ensuite testé son matériel (il vaut mieux), en l’exposant à une température de 80 °C pendant vingt minutes. Résultat : "le textile a su préserver les plaques thermostatiques qu’il protégeait en maintenant la chaleur 20 °C en dessous de la température de plaques protégées par le textile conventionnel de l’uniforme des pompiers", explique le New Scientist. Plus précisément, comme l’étude publiée le mentionne : "On observe que la température et l’humidité relative de l’uniforme HHF recouvert de peau simulée dans des conditions extrêmes (≈ 80 ° C) sont ≈ 20,6 ° C et ≈ 13,6% inférieures à celles des uniformes de pompier conventionnels."

Jian Fang, de l’université Soochow, conclu dans le Courrier International en expliquant comment cette trouvaille pourrait avoir un réel impact sur le travail des pompiers : "Bon marché car ne nécessitant que des matériaux et un procédé de fabrication peu onéreux, ce nouveau textile devrait être facile à produire à grande échelle."