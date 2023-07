Un texte visant à imposer l'obligation de restaurer la nature suscite pas mal de réactions

Un texte qu'on pourrait dénommer "restauration de la nature" provoque des tensions entre eurodéputés (il souhaite instaurer l'obligation de restaurer les surfaces terrestres et les fonds marins dégradés). L'idée de base de ce texte législatif est de conclure que les technologies à elles seules ne pourront pas lutter contre les dégâts du réchauffement climatique et que donc nos écosystèmes et nos habitats naturels sont et resteront nos principaux remparts. Comme le constate la Commission européenne, 60 % des sols de l'Union Européenne et 80 % des habitats naturels sont dégradés. Face à ce constat amer et chiffré, un certain nombre de pays, notamment du côté de l'Europe de l'Est, estiment que cela ne doit pas se faire au prix d'un arrêt de mort de toute production économique, industrielle, forestière ou agricole en Europe.

En fait, ce débat sur le climat est extrêmement intéressant aussi sur le plan du clivage politique car, jusqu'à présent, en Europe, la voie du compromis était la voie habituelle pour voter ce genre de texte. Or, ici, on est parti sur la voie de la polarisation entre les extrêmes de droite et de gauche, exactement comme aux États-Unis, avec les dégâts que l'on connaît sur la qualité de la vie démocratique. Et d'ailleurs, la preuve de cette radicalisation des extrêmes, c'est que certains députés européens de gauche ne se privent pas déjà d'annoncer par médias interposés que si le texte sur la restauration de la nature n'est pas voté, c'est simple, la gauche barrera la route aux textes portant sur, par exemple, la réduction des pesticides. Et donc le résultat du vote nous dira si le beau mot de la langue française "compromis" aura eu gain de cause ou pas.