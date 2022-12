Un test sanguin pour dépister Alzheimer autorisé au Japon.

L'entreprise japonaise Sysmex Corporation a déclaré dans un communiqué qu'elle comptait désormais lancer sur le marché japonais son outil de diagnostic "aussi vite que possible".

Selon Sysmex, son système permet de mesurer en à peine plus d'un quart d'heure le niveau d'accumulation dans le sang de la protéine bêta-amyloïde, l'un des principaux biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer.

D'autres méthodes sont déjà disponibles pour diagnostiquer cette pathologie mais elles sont généralement coûteuses ou invasives (imagerie cérébrale, ponction lombaire pour prélever du liquide céphalorachidien) alors qu'il est crucial de détecter Alzheimer le plus tôt possible pour tenter d'en freiner la progression.

D'autres tests sanguins sont en développement ailleurs dans le monde ou attendent des autorisations de mise sur le marché.

"Il y a un besoin urgent d'outils de diagnostic simples, bon marché, non invasifs et facilement accessibles" pour améliorer le dépistage précoce d'Alzheimer, souligne sur son site l'ONG américaine Alzheimer's Association. Dans le futur, des tests sanguins "vont très probablement révolutionner le processus de diagnostic d'Alzheimer et de toutes les autres démences", selon cette ONG.