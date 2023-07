Un test salivaire pour le diagnostic de l’endométriose s’avère efficace

Les premiers 200 patients inclus dans cette nouvelle étude réalisée en France (financée par Ziwig et le Conseil Régional d’Ile de France) ont fait l’objet d’une analyse intermédiaire. Ils étaient composés de femmes de 18 à 43 ans avec un diagnostic formel d’endométriose ou du moins, une suspicion. Des données épidémiologiques, cliniques et de séquençage de leur prélèvement de salive ont été recueillies entre novembre 2021 et mars 2022.

Les résultats montrent que le test avait une sensibilité de 96,2% et une valeur prédictive positive de 95,1%. Toutes les femmes souffrant d’endométriose avaient des règles douloureuses (dysménorrhées) et des douleurs en dehors des règles dans des proportions et avec des intensités semblables.

L’étude a été réalisée par 2 technologies : d’une part le séquençage à haut débit des prélèvements, d’autre part, l’intelligence artificielle, associée au machine learning (pour exploiter le très grand volume de données et générer une signature de l’endométriose la plus fiable possible).