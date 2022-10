Un test oculaire pour prédire les maladies cardiovasculaires ?

Selon de récentes études, des veines présentes dans la rétine, appelées artérioles et veinules, peuvent donner une information sur le développement d’une maladie cardiovasculaire. En partant de ce postulat, les chercheurs ont développé une intelligence artificielle baptisée QUARTZ capable d’analyser "l'imagerie vasculaire rétinienne ainsi que les facteurs de risque connus pour prédire la santé vasculaire entraînant un décès", explique un communiqué.

Pour mener à bien leur recherche, les spécialistes se sont basés sur les images rétiniennes de plus de 88.000 Britanniques âgés de 40 à 69 ans. Ils ont alors analysé la largeur, la surface des vaisseaux et le degré de courbure (tortuosité) des artérioles et des veinules de la rétine.

Grâce à ces informations, ils ont créé différents modèles de prédictions pour les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques et la mort par maladie cardiovasculaire.

Par la suite, ils ont appliqué ces modèles par rapport aux images rétiniennes de 7.411 participants issus de l’étude European Prospective Investigation into Cancer (EPIC)-Norfolk. Les volontaires, âgés de 48 à 92 ans, ont été suivis pendant 7 à 9 ans.