Un ténor reprend au pied levé le rôle principal d’un opéra à Glyndebourne après être arrivé à la dernière minute en hélicoptère

Le souci, c’est qu’Adam Gilbert se trouvait dans l’ouest du Pays de Galles, à quelque 450 kilomètres de la Glyndebourne House, dans laquelle se déroule le festival, dans le Sussex de l’Est en Angleterre.

Pourtant, le ténor n’a pas hésité une seconde, comme il l’explique à nos collègues de Classic FM : "Je ne m’attendais certainement pas à cet appel du tout. Mais quand le nom d’Ian Jackson est apparu sur mon téléphone, j’ai senti que quelque chose se passait !"

Une grève paralysant l’ensemble du réseau ferroviaire en Angleterre, le ténor a donc dû rouler jusqu’à Bristol où un hélicoptère affrété par le Festival l’attendait. Adam Gilbert est arrivé au Festival de Glyndebourne alors que le premier acte avait déjà commencé. Gilbert explique : "une fois que nous avons atterri, je me suis précipité dans le théâtre, j’ai eu un demi-sandwich, un échauffement de cinq minutes et un habillage rapide de mon costume. J’ai rencontré le chef d’orchestre Robin Ticciati dans le couloir qui m’a dit "mettons les voiles ensemble" et j’ai pensé que c’était un excellent commentaire et qu’il résumait vraiment tout."

Une expérience que le ténor gallois n’est pas prêt d’oublier.