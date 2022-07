Un temps moins chaud et progressivement moins nuageux attendu ce jeudi

Le soleil s’imposera plus franchement l’après-midi et il sera toujours accompagné de quelques nuages de beau temps. Le vent sera sensible et orienté au secteur nord. Il fera donc moins chaud et plus respirable avec des maxima de 20°C à Ostende, 22 à 24°C en Ardenne, 26°C de Tournai jusqu’à Liège mais aussi à Bruxelles, et on pourrait encore atteindre 29°C dans l’extrême sud du pays.