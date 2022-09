Un temps mitigé pour ce premier week-end d’automne

C’est un temps humide et nuageux au programme de la nuit de vendredi à samedi. Les pluies vont gagner presque tout le pays sauf les provinces de Namur et du Luxembourg. Les précipitations resteront plus marquées du côté des Flandres et notamment au littoral. On attend près de 15 voire 20 millimètres jusqu’en fin de nuit. Côté mercure, les valeurs minimales seront en hausse : entre 9 et 13 degrés.

Samedi : temps gris et humide

Grisaille et pluies intermittentes menaceront tout le pays samedi matin. Les pluies seront une nouvelle fois plus marquées sur le littoral. Sur les autres régions, le temps sera relativement sec à quelques gouttes près. Le vent restera discret et il fera nettement plus doux que les matins précédents sous la couverture nuageuse.

Pour le reste de la journée, il y aura très peu de changement. Le ciel restera couvert quasiment partout avec de rares ondées. On pourrait même espérer quelques petites percées vers la frontière française. Côté mercure, pas de changement, des valeurs proches des moyennes : 15 à 19 degrés.

Dimanche : plus d’éclaircies

Le ciel sera plus clément dès le lever du jour avec des éclaircies. Dans le courant de l’après-midi, quelques averses pourraient se développer dans l’est et à la côte. Côté mercure, les valeurs seront en légère baisse sous un léger vent de nord : 13 à 18 degrés.

Changement de temps dès lundi : passages de plusieurs perturbations actives, du vent soutenu jusqu’à 50-60 km/h et une fraicheur digne d’une fin octobre…