Un temps gris et humide pour ce vendredi

Pas d’évolution à attendre pour l’après-midi, le ciel restera bien gris avec encore quelques pluies éparses. De timides éclaircies pourraient faire leur retour à l’ouest de Bruxelles. Les maxima seront proches des valeurs de saison et on attend 13 à 14°C en Ardenne, 15°C à Mons, 16°C pour Namur, Liège et Bruxelles, et jusqu’à 17°C aux environs de Tournai, au littoral et en Campine.