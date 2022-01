Un temps bien gris mais sec au programme de ce mardi

Il n’y aura guère d’évolution à attendre pour l’après-midi : la grisaille restera bien compacte sur toutes les régions. Quelques éclaircies pourraient quand même réussir à percer cette couche nuageuse de la région de Mons jusqu’aux environs de Virton. On attend des éclaircies plus franches en fin d’après-midi au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les températures maximales seront plutôt stationnaires par rapport à hier avec de 2 à 4°C prévus en Ardenne, 5 à 6°C de Mons à Liège ainsi qu’au littoral, et 7°C pour Tournai, Bruxelles et la Campine.