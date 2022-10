Un tatouage pour sensibiliser le public à la défense de la vie marine.

Un tatouage pour défendre la vie marine. C'est le projet surprenant initié par la célèbre ONG de défense des océans Sea Shepherd, qui invite hommes et femmes à se faire tatouer pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes à l'importance de protéger les fonds marins. "Dans le cadre de nos efforts continus pour préserver toute la vie marine, nous voulons rappeler à chacun ce que coûte l'extinction en nous immisçant dans la peau des gens - littéralement", explique l'organisation.

En partenariat avec l'agence Fred & Farid, Sea Shepherd fait de la peau un espace d'expression d'un nouveau genre tel un support hors du commun à ses campagnes de sensibilisation.

Avec ces tatouages d'espèces marines éteintes, l'ONG espère lancer la conversation sur les animaux marins en danger ou disparus.

L'idée peut paraître insolite au premier abord… Pourtant nombre d'usagers ont déjà sauté le pas pour la bonne cause. Il faut dire que les tatouages suscitent de plus en plus d'engouement, représentant pour beaucoup de véritables moyens d'expression.