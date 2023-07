Un tatouage peut-il être exposé au soleil ? Les conseils des professionnels

Dans ce salon de tatouage de Tournai, on donne des conseils aux clients pour que le tatouage vieillisse bien, qu’il ne se déforme pas et garde ses lignes et son éclat. Elora Meurisse, tatoueuse, insiste sur les soins à court, moyen, et long terme : "on conseille de protéger le tatouage toute sa vie. Un tatouage c’est avant, pendant, et après !".