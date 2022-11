Un tas d’activités vous attendent du 11 au 13 novembre en Wallonie et à Bruxelles !

Marcher pour la bonne cause ? On dit oui ! Débutez votre journée avec une marche contée de quelque 5,5 km sur le thème du Carnaval de Bastogne. Celle-ci est accessible aux poussettes et de nombreuses animations vous attendront tout au long du parcours. Ensuite, pour ceux qui le désirent, il sera possible d’assister à un apéro-concert du groupe français "The Voice Trio".

Quand ? Le dimanche 13 novembre à partir de 9h30

Où ? Réfectoire de l’Indsé 2e-3e degrés -Rue en Piconrue 6 - 6600 Bastogne

Infos : Sébastien Massem - seba.massem@gmail.com - +32/477.89.74 35