Un tas d’activités vous attendent ce week-end du 9 au 11 décembre en Wallonie et à Bruxelles !

Le MMIL vous propose de découvrir son musée et le musée des Transports à travers une balade entre les deux, à faire seul ou en famille. Des petits jeux et devinettes permettront de comprendre de manière ludique les évolutions technologiques, l’histoire des industries… Grâce à un carnet d’explorateur et à l’aide d’un crayon. Une activité dédiée aux enfants de 6 à 12 ans et à leur(s) famille(s).

Quand ? Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures – Le samedi et le dimanche de 14 heures à 18 heures (excepté les jours fériés)

Où ? Maison de la Métallurgie et de l’Industrie - Boulevard Raymond Poincaré, 17 - 4020 Liège

Infos : Site web