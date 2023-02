Un Tadej Pogacar injouable remporte la Clasica Jaen Paraiso Interior, Tim Wellens 3e

Première course de la saison et première victoire pour Tadej Pogacar ! Le double vainqueur du Tour de France a remporté ce lundi la Clasica Jaen Paraiso Interior, qui avec ses 53,5 kilomètres de chemins de terre, n’est pas sans rappeler les Strade Bianche, une course qu’il apprécie fortement (et qu’il a gagnée en 2022).

Le Slovène de 24 ans a écrasé la concurrence en s’imposant avec près d’une minute d’avance sur le deuxième, Ben Turner (Ineos Grenadiers), malgré une crevaison dans le final. Son coéquipier belge Tim Wellens complète le podium. Le coureur de la formation UAE s’est isolé à 42 kilomètres de l’arrivée sur un chemin de terre pour s’envoler vers la victoire.

Tadej Pogacar succède au palmarès à Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), absent lors de cette 2e édition puisqu’il participe actuellement au Tour d’Oman.